Netflix delte ut frokostblanding med Shooter McGavin-tema på et sportsarrangement i helgen

Hvis du spurte en Happy Gilmore -fan hva den mest berømte replikken fra filmen er, ville de sannsynligvis sagt "I eat pieces of shit like you for breakfast" fra Christopher McDonalds Shooter McGavin. Det er en berømt replikk takket være svaret fra Adam Sandlers hovedrollefigur, som svarer med "You eat pieces of shit for breakfast?".

Den dialogen har overskredet tiden, og Netflix ønsker å bruke den som et markedsføringsverktøy for den kommende Happy Gilmore 2. Strømmetjenesten skal ha delt ut fysiske esker med frokostblanding med Shooter McGavin-tema under sportsbegivenheten Fanatics Fest i New York City i helgen, og i henhold til navnet på frokostblandingen er det morsomt "Shooter McGavin's Pieces of Shit ... for Breakfast".

Et øyeblikksbilde av frokostblandingen ble delt av Shooter McGavin fan konto på sosiale medier, som Netflix tilsynelatende bekreftet som nøyaktig ved å reposting innlegget på X.

Forhåpentligvis forplikter streameren seg til denne biten og ser ut til å faktisk kommersialisere det som kan være en flott måte å starte dagen på for golf- og filmentusiaster.