Netflix: Dette bør du se i februar 2024

Januar har vært en fantastisk måned for Netflix, men hva har årets andre måned i vente for abonnentene? Februar byr på en rekke spennende nye originale serier og filmer, i tillegg til en rekke eksisterende prosjekter som fansen kan kikke på, og vi har plukket ut filmene og TV-programmene du bør holde et øye med.

Men før vi går i gang med det, en kort ansvarsfraskrivelse: Vi har basert valgene våre på Netflix UK-tillegg, så husk å sjekke lokalt for nøyaktig informasjon om din region.

TV-serier:

Deadwater Fell - 7. februar

David Tennant spiller hovedrollen i denne BBC-dramaserien som utforsker en opprivende forbrytelse som ryster et skotsk landsbysamfunn.

One Day - 8. februar

Dette romantiske dramaet er basert på en roman av David Nicholls, og følger to unge mennesker som lover å holde kontakten etter å ha tilbrakt eksamenskvelden sammen.

Lover, Stalker, Killer - 9. februar

Denne kriminaldokumentarserien tar for seg en mekaniker som, mens han dater en kvinne på nettet, utvikler en besettelse som snart fører til et alvorlig og skremmende endelikt.

Avatar: The Last Airbender - 22. februar

Netflix' live-action-versjon av den ikoniske Nickelodeon-serien følger historien om Avatar Aang, som får i oppgave å mestre alle elementene samtidig som han forsvarer vennene sine mot den destruktive Ildnasjonen.

Formula 1: Drive to Survive (sesong 6) - 23. februar

Den sjette sesongen av Netflix' kanskje mest populære sportsdokumentarserie dekker hendelsene i Formel 1-sesongen 2023, samtidig som den forbereder fansen på 2024-sesongen, som starter i slutten av måneden.

Code 8: Part II - 28. februar

Den etterlengtede oppfølgeren til sci-fi-superheltactionfilmen. I denne filmen kjemper Robbie og Stephen Amell for å hjelpe en ung jente med å få den rettferdigheten hennes drepte bror fortjener.

Filmer:

November Criminals (2017) - 1. februar

Ansel Elgort og Chloë Grace Moretz spiller hovedrollene i denne kriminalfilmen om to bestevenner som etterforsker drapet på en av sine skolekamerater.

Orion and the Dark - 2. februar

DreamWorks Animation gir liv til dette eventyret der en ung gutt legger ut på en storslått reise sammen med den fysiske manifestasjonen av frykten sin.

King Richard (2021) - 6. februar

Denne Oscar-vinnende filmen handler om Williams-søstrene og hvordan de vokste opp og ble opplært til å bli superstjerner i tennis. Det var også filmen som Will Smith vant sin første Oscar for, før han kort tid etter slo Chris Rock på scenen og ble kastet ut av akademiet for sine handlinger.

Green Book (2018) - 10. februar

Viggo Mortensen og Mahershala Ali spiller hovedrollene i dette kritikerroste dramaet som følger livet til en italiensk-amerikansk dørvakt som blir sjåfør for en afroamerikansk klassisk pianist som turnerer i de amerikanske sørstatene på 1960-tallet. Filmen vant flere Oscar-priser, blant annet for beste film i 2019.

Home for Rent - 10. februar

Denne skrekkfilmen handler om en utleier som blir plaget av en skremmende kult.

Players - 14. februar

Gina Rodriguez leder en rollebesetning som også består av Tom Ellis og Damon Wayans Jr. i denne romantiske komedien om en sportsjournalist i New York som har erfaring med tilfeldige møter, og som faller for en av sine målskiver.

My Son (2021) - 20. februar.

James McAvoy og Claire Foy spiller hovedrollene i dette kriminaldramaet om et ungt fraskilt par som leter etter sin savnede sju år gamle sønn som ble bortført fra en campingplass.