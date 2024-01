Netflix: Dette bør du se i januar 2024

HQ

Vi har alle hatt en travel desembermåned, men det nye året går ikke saktere når det gjelder nytt innhold som debuterer på Netflix. Strømmetjenesten har planlagt en hel rekke originale filmer og TV-serier, i tillegg til å styrke biblioteket med en rekke andre spennende prosjekter. Her er en oversikt over hva du bør se på Netflix i januar 2024.

TV-serier:

Fool Me Once - 1. januar

Michelle Keegan spiller hovedrollen i denne mysterieserien om en enke som får livet sitt i uorden når hun ser sin avdøde ektemann på barnets barnepikekamera.

The Brothers Sun - 4. januar

Michelle Yeoh spiller hovedrollen i denne actionkomedien om en hensynsløs gangster fra Taipei som reiser til Los Angeles for å beskytte moren og lillebroren etter at faren blir myrdet.

Delicious in Dungeon - 4. januar

I denne originale Netflix-animefilmen utforsker en gruppe eventyrere et farlig fangehull i håp om å finne en av medlemmenes søstre etter at hun ble spist av en drage.

Break Point (sesong 2) - 10. januar

Den andre sesongen av tennisdokumentaren følger en rekke av sportens mest beryktede og ikoniske utøvere når de konkurrerer i de beste turneringene rundt om i verden.

Sonic Prime (sesong 3) - 11. januar

I den tredje sesongen av den animerte barneserien fortsetter Sonic og gjengen å reise gjennom multiverset for å beskytte det mot den destruktive Dr. Eggman.

Griselda - 25. januar

Sofia Vergara spiller hovedrollen i dette biodramaet om Griselda Blanco, en kvinne som på 70-tallet ble beryktet som en av de mest hensynsløse kartellederne i Colombia.

Masters of the Universe: Revolution - 25. januar

Kevin Smiths filmatisering av Masters of the Universe fortsetter denne måneden med første sesong av Revolution, som utforsker hvordan He-Man og Teela samarbeider for å redde Eternia fra Skeletor etter at han beseiret de ikoniske heltene.

Filmer:

Bitconned - 1. januar

Denne kriminaldokumentaren utforsker hvordan Ray Trapani ble en av de største svindlerne i kryptohistorien.

Good Grief - 5. januar

Dan Levy finner seg selv foran kameraet og i regissørstolen i denne romantiske komedien, også skrevet av Levy, om en mann som reiser til Paris i kjølvannet av ektemannens død.

Transporter 2 - 7. januar

Jason Statham spiller hovedrollen i denne actionfilmoppfølgeren fra 2007 om en mann som må redde det kidnappede barnet til en mektig amerikansk tjenestemann.

Dune - 9. januar

Part Two har kinopremiere i mars, og Netflix bringer det første kapittelet av Denis Villeneuves episke sci-fi-filmatisering fra 2021 til brukere over hele verden.

Sonic the Hedgehog 2 - 10. januar

Ben Schwartz er tilbake som den blå flekken i denne live-action-oppfølgeren fra 2022, der Jim Carrey også er tilbake som Dr. Robotnik, og Idris Elba debuterer som Knuckles.

Lift - 12. januar

Kevin Hart spiller sammen med Gugu Mbatha-Raw i denne actionkomedien om en mestertyv som slår seg sammen med ekskjæresten sin for å stjele gull til en verdi av 100 millioner dollar fra et 777-passasjerfly.

Morbius - 13. januar

Endelig er det Morbius-tid for Netflix-brukere, for den notorisk dårlige superheltfilmen med Jared Leto i hovedrollen fra 2022 kommer til strømmetjenesten i midten av måneden.

The Kitchen - 19. januar

Daniel Kaluuya debuterer som regissør i denne filmen om to unge menn som kjemper for innbyggerne i The Kitchen, et samfunn som nekter å forlate hjemmene sine i en dystopisk versjon av London.