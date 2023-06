Netflix: Dette bør du se i juni 2023

HQ

Til tross for at det er sommer, ser det ut til at strømmetjenestene liker å slippe masse spennende og ferskt innhold i de varmere månedene, og for Netflix er dette nok en gang tilfelle.

Med en rekke nyheter, som alle er basert på de britiske nyhetene, ser du her hva du bør holde utkikk etter på Netflix denne måneden.

TV-serier:

Arnold - 7. juni

Denne dokumentarserien i tre deler utforsker hvordan Arnold Schwarzenegger gikk fra enkle kår til global stjernestatus.

Never Have I Ever - sesong 4 - 8. juni

I den siste sesongen av den romantiske komedieserien ser vi Devi navigere gjennom det siste året på high school og alle de personlige og sosiale utfordringene det innebærer.

Human Resources - sesong 2 - 9. juni

Den animerte serien er tilbake i sin andre og siste sesong, og i denne er det en stjernegjeng som låner ut stemmene sine til følelsesmonstrene på Big Mouth.

Our Planet 2 - 14. juni

David Attenborough låner ut sin stemme til denne naturdokumentaren som skal vise frem dyrerikets mangfoldige verden.

Black Mirror - sesong 6 - 15. juni

Etter fire års pause er Netflix' sci-fi-antologi tilbake med en sesong på fem episoder med blant andre Aaron Paul og Salma Hayek i hovedrollene.

Break Point - del 2 - 21. juni

Tennis-dokumentarserien kommer tilbake og vil fortsette å fortelle historiene til de beste tennisutøverne fra hele verden i samme stil som Formula 1: Drive to Survive.

Skull Island - 22. juni

En gruppe eventyrere forliser på en mystisk øy bebodd av forhistoriske skapninger i denne animasjonsserien.

The Witcher - Sesong 3 Volum 1 - 29. juni

Henry Cavill er tilbake for sin siste utflukt som Geralt av Rivia i Netflix' motstridende filmatisering av fantasyromanene. Ettersom dette er en filmatisering av boken Time of Contempt, vil denne sesongen bli delt i to bind.

Filmer:

The Unbearable Weight of Massive Talent (2022) - 12. juni

Nicolas Cage spiller seg selv i denne morsomme krimkomedien med Pedro Pascal i hovedrollen som Nick Cage-superfan og millionær.

Extraction 2 - 16. juni

Chris Hemsworth er tilbake som Tyler Rake i denne actionfylte oppfølgeren, der han må redde og beskytte en familie fra en georgisk gangster.

Roald Dahls Matilda The Musical (2022) - 24. juni

I denne musikalske gjenfortellingen av Roald Dahls elskede bok gir Marshanna Lynch og Emma Thompson liv til de fiktive karakterene, mens Tim Minchin står for manus og soundtrack.

Nimona - 30. juni

Riz Ahmed og Chloë Grace Moretz spiller hovedrollene i denne animasjonsfilmen om en ung jente som får i oppgave å bevise uskylden til en ridder som har blitt anklaget for en forbrytelse han ikke har begått.