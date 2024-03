Netflix: Dette bør du se i mars 2024

HQ

Hvis du nettopp har avsluttet den sjette sesongen av Avatar: The Last Airbender og Formula 1: Drive to Survive og har lurt på hva du bør se på Netflix nå, har vi noen gode tips til deg. I mars 2024 kommer det noen virkelig tunge saker til strømmetjenesten, så for å forberede deg på hva som tilbys, tar vi en titt på hva du bør se den kommende måneden.

Men før vi kommer så langt, en rask påminnelse: Vi har basert valgene våre på en britisk utgivelsesplan, så husk å sjekke lokalt for nøyaktig informasjon.

TV-serier

The Netflix Slam - 3. mars

Netflix fortsetter å teste ut live sportsdekning med en oppvisningskamp mellom Rafa Nadal og Carlos Alcaraz.

Full Swing (sesong 2) - 6. mars

Sportsdokumentarserien basert på PGA Tour og LIV Golf er tilbake for å følge en rekke utøvere som ønsker å skrive seg inn i sportens historiebøker.

The Gentlemen - 7. mars

Guy Ritchie vender tilbake til sin britiske krimserie for å fortelle historien om Eddie Halsted som arver farens store eiendom, bare for å oppdage at den også er basen for landets største marihuanafarm.

Chicken Nugget - 15. mars

Denne bisarre serien fra Sør-Korea handler om en far som kjemper for å redde datteren sin, som nylig har blitt forvandlet til en kyllingklump av en uvanlig maskin.

3 Body Problem - 21. mars

3 Body Problem, som kommer fra den kreative duoen som brakte Game of Thrones til TV-skjermer over hele verden, er D.B. Weiss' og David Benioffs siste store prosjekt. Dette er en storbudsjettfilmatisering av Liu Cixins roman, med blant andre Eiza Gonzales, Jack Bradley og Benedict Wong i hovedrollene.

Filmer

Spaceman - 1. mars

Adam Sandler spiller hovedrollen som en polsk astronaut som får i oppgave å reise til Venus på bekostning av sin familie på grunn av sine vitenskapelige ambisjoner. I denne filmen spiller også Paul Dano en edderkopplignende skapning fra tidenes morgen.

The Monuments Men (2014) - 7. mars

Denne filmen fra andre verdenskrig samler en rekke skuespillere, deriblant George Clooney, Matt Damon, Cate Blanchett, Bill Murray og John Goodman, for å fortelle historien om en tropp soldater som får i oppgave å finne og beskytte kunst og andre kreative underverker fra nazistene som har stjålet og truer med å ødelegge dem.

Damsel - 8. mars

Millie Bobby Brown spiller hovedrollen i dette fantasy-eposet om en kommende prinsesse som kastes inn i et dystert fjell for å betale en gjeld til den skremmende dragen som lurer der inne. Det sier seg selv at hun ikke finner seg i denne skjebnen, noe som baner vei for en actionfylt flukt fylt med alle slags farer.

The Matrix Resurrections (2022) - 9. mars

Den siste delen i den langvarige og elskede sci-fi-serien. The Matrix Resurrections bringer tilbake flere av skuespillerne, der Keanu Reeves og Carrie-Anne Moss gjentar rollene sine, for å utforske en historie der Neo nok en gang må avgjøre om virkeligheten er virkelig eller ikke.

Ford mot Ferrari (2019) - 15. mars

Christian Bale og Matt Damon spiller hovedrollene i denne filmen som skildrer Fords forsøk på å slå Ferrari i 24-timersløpet Le Mans. Filmen er perfekt for bensininteresserte og tar for seg Shelby-merkets fremvekst og føreren Ken Miles' tragiske død.

Irish Wish - 15. mars

Lindsay Lohan fortsetter å vende tilbake til rampelyset i sin neste romantiske Netflix-komedie. Irish Wish tar den ikoniske skuespilleren med til Irland, der hun må delta i bryllupet til sitt livs kjærlighet og bestevenninne. Pinlig!

Top Gun: Maverick (2022) - 22. mars

En av Tom Cruises siste store blockbustere, Top Gun: Maverick, er fortsatt et av filmindustriens nyeste milliarddollar-epos, og i denne filmen leder ess-piloten Maverick et team av unge elitekandidater på et dristig og virkelig farlig oppdrag.

Fryktens lønn - 29. mars

Dette er en nyinnspilling av 50-tallsfilmen der et team av eliteagenter kjører to lastebiler fulle av eksplosiver gjennom ørkenen i løpet av 24 timer. Regissør Julien Leclarq står i spissen for denne versjonen av filmen, som ser actionfylt og svært spennende ut.