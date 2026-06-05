Netflix' Devil May Cry har fått grønt lys for en tredje sesong, som blir den siste sesongen

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Hvis du likte den nylige andre sesongen av Devil May Cry på Netflix, har vi noen gode nyheter å dele. Streaminggiganten har offisielt gitt grønt lys for en ekstra sesong av serien, en tredje sesong som også vil være det siste kapittelet i den større historien.

I et brev skrevet av showrunner Adi Shankar, nevnes det at dette alltid var planen, å levere en "filmtrilogi forkledd som en TV-serie." Shankar bemerker også at de tre sesongene vil utgjøre "The Force Edge Saga", og at det til syvende og sist er et spill på Dantes guddommelige komedie, ettersom den første sesongen blir sett på som Inferno, den andre som Purgatorio, og den tredje blir kjent som Paradiso.

Det er ennå ikke satt noen dato for når Devil May Cry kommer tilbake til Netflix, men vi har fått én sesong i året siden 2025, så kanskje en premiere i begynnelsen eller midten av 2027 ligger i kortene.

Gleder du deg til mer Devil May Cry? Hvis du ikke har sett episodene ennå, kan du lese vår anmeldelse av sesong 2 her.