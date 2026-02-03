Netflix dropper PS3-støtte i mars

HQ

Noen ganger kan en spillkonsoll dessverre ende opp mer som en strømmemaskin. Kanskje Don Mattrick hadde rett for alle de årene siden. Sannsynligvis ikke. Uansett bruker vi alle konsollene våre til en rekke formål nå, men en stor strømmer kommer snart til å droppe den klassiske PS3.

Som fanget av PlayStation Lifestyle, Reddit-bruker u/golfwang999 la ut et bilde av et Netflix-varsel som sa at det ikke lenger ville støtte PS3 etter 2. mars 2026. Det ble ikke gitt noen grunn til hvorfor via Netflix, men med tanke på at støtten har blitt trukket fra Nintendo Wii, Wii U og 3DS tidligere, kan vi forestille oss at tjenesten bare rydder av gamle maskiner.

Det er i underkant av en måned igjen til å fortsette å bruke Netflix på PS3, hvis det på en eller annen måte fortsatt er din foretrukne måte å se favorittfilmene og -seriene dine på. Det er ingen ord om at Netflix vil droppe PS4 når som helst snart, så brukerne trenger ikke å bekymre seg der, i det minste.