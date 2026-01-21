Netflix endrer Warner Bros. avtalen til å være kontant for å avvise Paramounts overtakelse

HQ

Selv om det er lett å tro at så snart en stor avtale kunngjøres, er alle brikkene på plass, kan det ofte ta måneder eller til og med år før en overtakelse av den størrelsen som Netflix' Warner Bros.-avtale er i boks. Ting kan endre seg, og nylig har Netflix gjort en ganske stor endring av de opprinnelige vilkårene i avtalen.

Som rapportert av Variety, tilbyr Netflix nå å betale Warner Bros. fullt ut i kontanter i stedet for å tilby rundt 84 % i kontanter til aksjonærene, mens resten betales i form av aksjeopsjoner. For Warner Bros. aksjonærer vil dette sannsynligvis være den mer fristende avtalen, ettersom i den tidligere ordningen kunne WB-aksjonærer ha tapt hvis Netflix-aksjene falt i verdi.

Det er klart å se hvorfor Netflix har valgt denne endringen, da det sannsynligvis vil hindre eventuelle tvilere av den tidligere avtalen fra å vurdere Paramounts kontantalternativ. I løpet av de neste månedene vil vi få vite hvordan aksjonærene bestemmer fremtiden til Warner Bros, ettersom de skal stemme om avtalen innen april.