Netflix er angivelig interessert i å kjøpe Warner Bros.

Til tross for noen store seire på billettkontoret i år, er Warner Bros. Discovery kanskje ikke så sunt som det kunne være. Det er i hvert fall det som ofte antydes når vi ser flere selskaper som ønsker å kjøpe et stort studio.

Puck News melder at etter interessen fra Skydance Media-eier Larry Ellison for å kjøpe Warner Bros. er det et par andre store navn som tenker på et kjøp. Netflix vurderer nemlig et bud på David Zaslavs eiendeler, og NBCUniversal har også regnet på noen tall.

NBC er ganske klar over at de nesten ikke har noen sjanse til å ha råd til å overta WB, men Netflix er kanskje gale nok til å ta spranget. Vi må vente og se hva som kommer ut av dette. Med WBD splittet i to datterselskaper neste år, er det mulig at et stort selskap bare kan kjøpe en stor del av kaken.