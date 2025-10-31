Netflix er angivelig klar til å kjøpe Warner Bros

HQ

Ifølge rapporter fra Reuters kan en større avtale være på trappene. Netflix skal være i ferd med å forberede et bud på Warner, som hvis det lykkes, vil gi dem tilgang til noen av de største merkevarene i bransjen. Fra Supermann til Batman, Harry Potter og et enormt arkiv med klassiske filmer. Strømmegiganten skal ha engasjert investeringsbanken Moelis & Co. for å utarbeide et mulig bud, samtidig som de også får innsikt i Netflix' økonomi.

Dette har selvfølgelig potensial til å omforme strømmelandskapet fullstendig, spesielt når det gjelder katalogtitler og rettighetene knyttet til dem. Det er verdt å merke seg at det er et par andre store aktører som Paramount Global, Skydance Media og Comcast som også har vist interesse, samt lagt inn noen bud. Som så langt har blitt avvist på grunn av at de rett og slett er for lave.

Hva er dine tanker om et potensielt Warner-oppkjøp av Netflix?