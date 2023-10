Netflix er i gang med å utvikle en serie om JFKs liv

HQ

Variety har rapportert at Netflix er i ferd med å utvikle en begrenset serie basert på tidligere president John F. Kennedys liv.

Ifølge mediet skal serien være basert på Fredrik Logevalls bok "JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956". Boken er en del av en todelt biografi om Kennedys liv, og den følger Kennedys liv frem til han ble senator fra Massachusetts.

Eric Roth, medforfatter av Killers of the Flower Moon, skal angivelig skrive og produsere serien. Det er foreløpig ikke knyttet noen showrunner til prosjektet, men Deadline skriver at Peter Chernin og Jenno Topping fra Chernin Entertainment også skal produsere.