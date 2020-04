Netflix er nå offisielt verdt mer enn Disney

Det er vanskelig å forestille seg at noen medievirksomhet kan være mer verdt enn Disney, som sitter på gigantiske serier som Star Wars, Marvel og hele Pixar-katalogen.

Men det ser ut til at det nå har skjedd, for etter et mildt sagt suksessfullt kvartal har Netflix' totale verdi skutt i været, og det er nå offisielt mer verdt enn Disney. I en artikkel hos Variety fremgår det at etter solide tall i forrige kvartal har Netflix' aksjeverdi steget med 3.2% til $426.75 per aksje.

Det betyr at Netflix totalt sett er verdt $187.3 milliarder, som akkurat kryper over Disneys $186.6 milliarder. Disneys aksjeverdi falt nylig med 2.5%, som både skyldes en generell tilbakegang på markedet, men også at Disney nå har stengt alle sine fornøyelsesparker rundt omkring i verden, og dette kommer til å vare en stund.

Pivotal Research Group anslår at Netflix fikk 8.45 millioner nye abonnenter i løpet av årets første kvartal.