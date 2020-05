Netflix' Extraction får offisielt en etterfølger

Extraction er så sannelig ikke en film for alle, men tallene har tydeligvis vist at det er en film for ganske mange. Faktisk slo filmen rekordene for de største seertallene for en Netflix-originalfilm, så nå får den en etterfølger.

Det har blitt bekreftet hos Deadline av Avengers-regissør Joe Russo, som produserte den første filmen sammen med sin bror Anthony at Extraction får en etterfølger. Dessuten skal Joe Russo skrive manuset, og Chris Hemsworth vender også tilbake.

"The deal is closed for me to write Extraction 2, and we are in the formative stages of what the story can be. We're not committing yet to whether that story goes forward, or backward in time. We left a big loose ending that leaves question marks for the audience."

Det vites enda ikke når filmen kommer, men vi regner ikke med flere år, da den vil utnytte den hypen som kom av den første.