Netflix fjerner noen av sine beste videospill, og de håpet at du ikke ville legge merke til det

HQ

Netflix har forsøkt å overbevise abonnentene om at plattformen ikke bare er for strømming av filmer og serier, men også videospill som kan spilles på telefoner og nettbrett. Så langt har adopsjonen gått tregt, selv om spillkatalogen var lovende. Men denne måneden blir det verre, for Netflix fjerner over 20 spill, inkludert alle de tre Monument Valley-spillene.

Som oppdaget av Engadget, vil alle disse spillene forsvinne i juli, men på forskjellige datoer, og Netflix har så langt ikke kommet med noen uttalelse eller kunngjøring om dette, kanskje i håp om at det ville gå ubemerket hen. Du kan se den nøyaktige dagen for fjerning av dem i appen.



Battleship



Braid Jubileumsutgave



Carmen Sandiego



CoComelon: Play with JJ



Death's Door



Diner Out Merge Cafe



Dumb Ways to Die



Ghost Detective



Hades (kun tilgjengelig på iOS)



Katana ZERO



LEGO Legacy: Heroes Unboxed



Ludo King



Monument Valley



Monument Valley 2



Monument Valley 3



Rainbow Six SMOL



Raji: An Ancient Epic



SvampeBob: Bubble Pop F.U.N.



TED Tumblewords



Saken om det gylne idolet



Det gylne idolets fremvekst



Vineyard Valley



Dette er et veldig dårlig utseende: Monument Valley 3 ble utgitt i desember 2024, eksklusivt på Netflix på iOS og Android. Netflix har alltid ønsket å knytte indiepuslespillene til plattformen sin, helt siden Kevin Spaceys Frank Underwood spilte de originale spillene i House of Cards for over ti år siden.

Heldigvis lanseres Monument Valley 3 på PC og konsoller 22. juli, men det er uklart om mobilversjonene av disse spillene, hvorav noen var eksklusive for Netflix, vil bli utgitt på PlayStore eller AppStore. Det inkluderer Hades, hvis iOS-port ble lansert i 2024 bare på Netflix (den ble aldri utgitt på Android).