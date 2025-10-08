Netflix forbereder seg på Stranger Things-finalen ved å presentere massevis av nye varer

HQ

Senere i år (og teknisk sett rett over nyttår) vil Netflix avslutte historien om Stranger Things, når den siste sesongen av serien kommer på strømmeplattformen, i ikke bare én, ikke to, men tre deler... Hvis du regner den enestående finaleepisoden som en del, altså.

Med denne store avslutningen på vei, har streameren avslørt en titt på en haug med varer basert på Stranger Things som enten nå er tilgjengelig eller snart kommer. Dette inkluderer nye klesalternativer, stearinlys, mat, figurer, plysjer og en haug med andre godbiter, designet for å hylle showet.

Du kan få tak i stearinlys fra Hellfire Club, vafler med jordbær Eggo, kjæledyrleker og figurer basert på de ulike figurene, og til og med lekesett for de som ønsker å lage sine egne Stranger Things eventyr.

Noen av disse varene kan kjøpes hos forhandlere som Primark og Target, mens andre vil bli tilgjengelige på for eksempel Jazwares' nettside når kolleksjonen lanseres i nær fremtid.

