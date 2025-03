Netflix forhandler med Daniel Craig om remaken av The Chronicles of Narnia

Det er noen år siden vi først hørte nyheten om at Netflix ønsket å filmatisere C.S. Lewis' The Chronicles of Narnia med Greta Gerwig som regissør for hele prosjektet. Med planlagt innspilling i år 2025 har det dukket opp noen rykter om skuespillerne som skal spille, for eksempel at Charli XCX er i samtaler om å spille den onde hvite heksa.

I dag har vi fått vite, via Deadline, at Daniel Craig har fått et tilbud om å bli med i filmprosjektet. Selv om det ikke er flere detaljer om hans innlemmelse eller hvilken rolle han kan spille, ser vi en stor innsats fra Netflix for denne tilpasningen.

Netflix bekreftet nylig at filmen vil bli utgitt eksklusivt på IMAX-kinoer i to uker i november 2026 før den blir utgitt på streaming.

Hvis samarbeidet blir en realitet, vil Daniel Craig vende tilbake til Netflix etter suksessen med sagaen Knives Out og hans karakter, kriminalbetjent Benoit Blanc.

Vi holder deg oppdatert etter hvert som prosjektet skrider frem!