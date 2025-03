Netflix fornyer Drive to Survive for en åttende sesong

Noen gode, men neppe uventede nyheter for alle oss F1-fans! Netflix har offisielt kunngjort fornyelsen av Drive to Survive, som kommer tilbake for en åttende sesong. Dette ble tydelig under morgendagens løp i Australia, der flere kamerateam fra Netflix ble observert.

Den fortsatte satsingen på F1 er ikke spesielt overraskende, ettersom Drive to Survive fortsatt er en sterk aktør - i motsetning til mange av Netflix' andre sportsdokumentarer, som ikke helt har klart å engasjere publikum på samme måte. Selv om seertallene har gått litt ned, er serien fortsatt populær, med sesong 7 som nådde nesten 2,6 millioner visninger i løpet av den første uken.

Seriens produsent har antydet at den nye sesongen vil fokusere mer på de nye sjåførene og dynamikken mellom dem og de erfarne veteranene. Vi kan også forvente å se mer av Hamilton og hans utfordringer hos Ferrari.

Per nå er det ikke avslørt noen eksakt utgivelsesdato for sesong 8. Men basert på tidligere år kan vi forvente at den får premiere rundt neste års pre-season testing - vanligvis i mars.

Ser du frem til mer Drive to Survive?