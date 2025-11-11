Netflix fortsetter å forberede oss på Record of Ragnaroks tredje del med nok en trailer

HQ

Det er nesten på tide for et av Netflix' egne originale anime-prosjekter å komme tilbake, for den 10. desember kommer det tredje kapittelet i Record of Ragnarok serien. Dette er en serie som skildrer 13 store kamper mellom menneskenes helter og gudene selv, alt under påskudd av at menneskene kjemper for å vise at de ikke bør bli utslettet av sine guddommelige motstykker.

Så langt har vi sett seks av disse tretten kampene finne sted, og for øyeblikket står det 3-3 mellom menneskene og gudene, men dette vil sannsynligvis endre seg veldig snart, ettersom neste serie med kamper vil finne sted før året er omme.

Når det gjelder hvem som vil bli omtalt, vil kampene se Qin Shi Huang møte Hades, Nikola Tesla ta på Beelzebub, og King Leonidas kjempe mot Apollo, og for en smakebit av hva som kommer, sjekk ut den siste traileren for showet nedenfor.