Netflix fortsetter sin forkjærlighet for Squid Game-lignende serier med Last Samurai Standing

Penger får folk til å gjøre de rareste ting. Det er ideen Netflix ser ut til å være forelsket i for øyeblikket, etter å ha hatt massiv suksess med Squid Game, Squid Game: The Challenge, og vil forhåpentligvis gjøre det samme med den kommende amerikanske versjonen av Squid Game. I mellomtiden eksperimenterer streameren med andre stiler av morderiske spill, ettersom den nå ser til Meiji-eraens Japan med Last Samurai Standing.

På en måte er dette mye mer samurai The Running Man eller samurai Battle Royale enn samurai Squid Game. 292 samuraier blir brakt til Tenryuji-tempelet i Kyoto og får beskjed om at de kan vinne en enorm pengepremie. "Hva er haken?" spør samuraiene idet de nærmer seg Tenryuji-tempelet. Som om det kunne ha vært noe annet, er haken at de må drepe hverandre.

De er alle utstyrt med trebrikker som gir ett poeng. Den samuraien som har flest merker når de kommer tilbake til Tokyo, blir kåret til vinner og får nok penger til å redde familiene sine, leve et liv i rikdom eller gjøre hva de måtte ønske.

Last Samurai Standing Serien har premiere 13. november.