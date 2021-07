Netflix fungerer ikke lenger pÃ¥ Nintendo 3DS og Wii U

Nintendo 3DS og Wii U er kanskje ikke de mest åpanbare plattformene å bruke til Netflix lenger, men begge konsollene har faktisk støttet den populære streamingtjenesten i lang tid. Eller snarere hadde. Nintendo meddeler at de respektive konsollappene ikke lenger kommer til å fungere.

"The Netflix app was removed from Nintendo Eshop on Wii U and Nintendo 3DS Family systems on Dec 31st, 2020 and discontinued on June 30th, 2021. Thank you for your support of these applications over the years."

Nå gjenstår bare spørsmålet; hvorfor i all verden er ikke tjenesten tilgjnegelig på Switch?