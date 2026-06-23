Netflix' Gears of War-film vil gi oss en opprinnelseshistorie om Delta Squad

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Gears of War-filmen har vært under utvikling i veldig, veldig lang tid. Men folkene hos Netflix ser endelig ut til å ha tatt frem Lancer-våpnene sine og gjort seg klare til å gå til krig mot Locustene, ettersom vi nå har fått de første detaljene om filmens handling.

Det er ikke mye mer enn en kort oppsummering, men i et intervju med folkene hos Xbox avslørte Entertainment Weekly at Gears of War-filmen fra David Leitch, kjent for Bullet Train og The Fall Guy, vil fortelle "opprinnelseshistorien til Delta Squad, en broket gjeng med soldater som fører en desperat kamp for å overleve mot Locustene, en rase av underjordiske skapninger som er fast bestemt på å utrydde menneskeheten."

Matt Booty, innholdssjef hos Xbox, la til at filmens fortelling er sterkt inspirert av kjernen i spillserien. "Spillet handler egentlig om båndene mellom teamene. I bunn og grunn handler det om brorskap. Når du besøker studioet, er slagordet deres 'Never Fight Alone'. Så når du tenker på det i sammenheng med en dramatisk fortelling, er det et ganske godt utgangspunkt."

Netflix jobber også med en animert serie basert på Gears of War, men vi har ikke noen detaljer om handlingen der ennå. Hvis vi følger Delta Squads første dager i Gears-filmen, kan det være det perfekte stedet for nye fans å henge seg på historien etter hendelsene i Gears of War: E-Day.