Netflix' Gears of War-film viser endelig et livstegn: David Leitch tilknyttet som regissør

Netflix annonserte for en stund tilbake planene om å lage en live-action og storbudsjett filmatisering av The Coalitions populære action-videospillserie, Gears of War. Men til tross for det, har dette prosjektet knapt kommet noen vei med substans, noe som har fått mange til å lure på om det faktisk har blitt skrinlagt.

HQ

Det har det ikke! En ny rapport fra The Hollywood Reporter sier at filmen endelig har funnet sin regissør og til og med sin manusforfatter, pluss en håndfull produsenter også.

Apropos den førstnevnte rollen, The Fall Guy's David Leitch er nå knyttet til filmen og skal lede produksjonen fra regissørstolen. Han vil bli støttet av Jon Spaihts som manusforfatter, en person som hjalp Denis Villenueve med å navigere i det utfordrende vannet i Frank Herberts Dune for de anerkjente live-action-filmene. Ellers vil produsentene bestå av Leitchs kone Kelly McCormick, som sammen med The Coalition, vil være knyttet til filmen via deres produksjonsbanner 87North.

Netflix har ikke kommet med noen uttalelse om dette, men forhåpentligvis betyr det at vi begynner å se noe mer substansielt skje med dette prosjektet, kanskje til og med en bekreftelse på at fan-favoritt-casteren og mangeårig Gears of War mester Dave Bautista vil dukke opp som Marcus Fenix ...?