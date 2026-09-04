Netflix gir grønt lys til «Dungeons & Dragons»-serien som utspiller seg i Ravenloft

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Dungeons & Dragons fortsetter å dra nytte av den oppblomstringen den opplever for tiden, ikke bare med nytt innhold til den nylig utgitte 5.5-utgaven av brettspillet, men også ved å satse mer på transmedialt innhold, inkludert videospill, serier på strømmetjenester som Dungeon Masters, prosjekter for å bringe flere filmer til kinoene, og, ja, TV-serier for Netflix.

Når det gjelder det siste punktet, har vi både gode og dårlige nyheter i dag. La oss begynne med de dårlige nyhetene: «Forgotten Realms»-serien – med Drew Crevello som manusforfatter og Shawn Levy som utøvende produsent – som var i forproduksjon, ser ut til å ha blitt kansellert, ifølge en ny rapport fra Deadline.

Den gode nyheten er at selv om det prosjektet ikke lenger er aktuelt, har Netflix nå gitt grønt lys til en serie som skal blande fantasiverdenen fra D&D med den gotiske skrekkgenren og de overnaturlige elementene fra «Realms of Terror» i Ravenloft. Serien skal være inspirert av det skrekkpreget Dungeons & Dragons-universet og vil ha den beryktede skurken Strahd von Zarovich som hovedperson. Serien skal fortelle om hans opprinnelse og følge hans reise fra å være en antihelt med en ulykkelig kjærlighet til å bli herre over Ravenloft Castle og hersker over hele Barovia.

John August er manusforfatter og utøvende produsent for «Ravenloft»-serien, sammen med Alfonso Cuarón (også som utøvende produsent) og Hasbro Entertainment, som eier rettighetene til «Ravenloft» gjennom datterselskapet Wizards of the Coast.

Hasbro Entertainment har også «Baldur’s Gate» under utvikling for HBO Max, en dramaserie basert på videospillserien fra Wizards of the Coast, som utspiller seg i verdenen «Forgotten Realms» i «Dungeons & Dragons». Dette høyprofilerte prosjektet ser ut til å bli den Emmy-vinnende Craig Mazins neste serie etter at den tredje (og siste) sesongen av «The Last of Us» er avsluttet.

Tror du «Ravenloft» er et mer attraktivt prosjekt fra «Dungeons & Dragons»-multiverset for Netflix?