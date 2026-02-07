Netflix' Greta Gerwig-regisserte Narnia-film er ferdig innspilt

En av de største overraskelsene da Netflix delte sine planer for 2026, var at de hadde til hensikt å ha premiere på det ambisiøse Narnia-prosjektet i Greta Gerwig-regi innen utgangen av året. Dette ville skje i et forskjøvet format, der først en kinopremiere ville finne sted fra 26. november (sannsynligvis en mindre kinopremiere, med tanke på Netflix' oppsett ...) før den store strømmepremieren skjer 1. juledag, som selskapets store høytidspremiere.

Med dette planlagt, har det nå blitt rapportert av NarniaWeb at filmen har avsluttet innspillingen, alt etter en lengre enn forventet produksjon som gikk på rundt en måned lenger enn planlagt på grunn av at den startet en måned etter planen på grunn av en forsinkelse. Når det gjelder hvor lang produksjonen til slutt var, strakk den seg over en seks måneders periode fra august 2025.

Når det gjelder stedene som ble brukt til produksjonen, forklarer NarniaWeb at mesteparten av innspillingen skjedde i London, Manchester og Bradford, selv om spesialeffekter sannsynligvis vil tilføre mye til disse byene og gi dem den karakteristiske Narnia-glansen.

Ser du frem til denne episke Narnia-filmatiseringen?