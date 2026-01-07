Netflix' Greta Gerwig-regisserte Narnia-film får premiere i november

Det store filmtilskuddet til Netflix i slutten av 2025 var Rian Johnsons Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, et kritikerrost og etterlengtet prosjekt som fikk en kort kinopremiere i november, før den deretter landet på strømmeplattformen i desember. I 2026 vil det være en lignende plan på plass, om enn en som bytter ut krim med en elsket fantasiverden.

Den spennende rebooten av Narnia, som Greta Gerwig står for den kreative ledelsen av, vil ha premiere på slutten av året. Som det er bekreftet i en Netflix Tudum-artikkel, vil filmen først få kinopremiere og IMAX-premiere i november, før den kommer til strømmeplattformen i desember.

Det er ikke gitt noen faste datoer utover dette, og det er også svært sparsomt med ytterligere informasjon, da vi bare får vite de to følgende detaljene.

"Gerwig, hvis filmer har funnet nye, originale veier inn i elskede historier, bringer sin særegne visjon til Lewis' ikoniske verden som utforskes i The Chronicles of Narnia-serien."

"Selv om detaljene om den kommende filmen fortsatt er låst bak fortryllede dører, blir det et eventyr som inviterer inn både gamle fans og nye magisøkere."

I tillegg til å ha Gerwig i regissørsetet, har det tidligere blitt rapportert at Barbie og Sex Education stjernen Emma Mackay har fått rollen som den hvite heksen, mens Daniel Craig også var i snakk om en rolle. Ingenting offisielt har selvfølgelig blitt delt på dette grunnlaget, så forvent flere oppdateringer i nær fremtid når Netflix forbereder seg på å starte sin ambisiøse gjenfortelling av denne episke fantasyhistorien.