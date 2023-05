Netflix har allerede fornyet The Diplomat for en ny sesong.

Mens Netflix har vært kjent for å kansellere serier etter første sesong, har trenden endret seg litt de siste ukene. Etter den fantastiske premieren på The Night Agent, og at showet nesten umiddelbart ble fornyet for en andre sesong, har The Diplomat nå også blitt fornyet for en ny utflukt.

HQ

Til tross for at showet bare kommer 20. april, har Netflix avslørt over Twitter at vi kan forvente mer fra skuespillerne og mannskapet i fremtiden, selv om ytterligere teasere av sesong 2 ble utelatt, sannsynligvis fordi showet fremdeles er veldig, veldig friskt og nytt.