Netflix har angivelig skrotet planene om flere Witcher-serier

Det ser ut til at Netflix er ferdig med Andrzej Sapkowskis univers av monstre, magi og trolldom. Som du vet, ble det nylig kunngjort at streaminggiganten planlegger å avslutte The Witcher med den kommende femte sesongen, men tilsynelatende har de også bestemt seg for å skrote to planlagte spin-off-serier.

Dette gjelder blant annet prosjektet som gikk under navnet The Rats, samt en mer barnevennlig serie basert på The Witcher, som nå rapporteres å være skrotet. Dette betyr også at Sirens of the Deep, med Doug Cockle som Geralt, blir den siste av Netflix' Witcher-spin-offs.

Tidligere spin-off-serier har vært en blandet fornøyelse, og mens Nightmare of the Wolf ble godt mottatt, kan ikke det samme sies om miniserien Blood Origin, som ble saget i leggen av kritikerne. Men The Witcher -serien fikk også et alvorlig tilbakeslag med sesong tre, og spørsmålet er om Netflix rett og slett har mistet litt troen på fremtiden med Liam Hemsworth som Geralt. Hvem vet.

Hva er dine tanker om Liam Hemsworth som Geralt? Kan de neste to sesongene gjenskape magien fra Cavills to første år?

Takk, What's On Netflix.