Netflix har bestilt en andre sesong av Dept. Q

Etter en anstendig premiere har Netflix tydeligvis lagt merke til at det er et publikum for krimdramaserien Dept. Q, ettersom streameren har bestemt seg for å gi grønt lys for en andre sesong av det Matthew Goode-ledede showet.

Som bekreftet i en Tudum-artikkel, blir vi fortalt at Goode kommer tilbake som Carl Morck, og at serien nok en gang skal spilles inn i Edinburgh, Skottland, en by som beskrives som "seriens andre hovedperson". En rekke tilbakevendende navn er også lovet, inkludert Alexej Manvelov som Akram, Leah Byre som Rose og Jamie Sives som Hardy, og når vi snakker om Dept. Qs fornyelse uttalte skaperen Scott Frank følgende:

"Jeg vil gjerne takke Netflix for å gi oss muligheten til å undersøke Dept. Qs historier. Vi har en fantastisk rollebesetning og et fantastisk mannskap, ledet av vårt lokale geni Scott Frank. Jeg gleder meg til å lese hva som kommer fra hans magiske fjærpenn!"

Ettersom Dept. Q er basert på en romanserie av forfatteren Jussi Adler-Olsen, er det rikelig med kildemateriale å lene seg på. Det er uklart hvilken bok som blir den neste Dept Q ønsker å filmatisere, men det nevnes at Netflix etter hvert vil dele "flere detaljer om den neste uoppklarte saken som Morck og co. skal løse ... og kryss fingrene for at de klarer å rydde litt i kjelleren mellom sesongene."