Netflix har enda flere sportsdokumentarserier på trappene

Netflix har nå skapt en så bred portefølje av sportsdokumentarserier at du stort sett allerede kan finne et innblikk i favorittidretten din på strømmetjenesten. Men dette brede nettet betyr ikke at Netflix har dekket alle baser, for nå har strømmetjenesten annonsert en rekke nye sportsserier og bekreftet at en annen kommer tilbake.

Som en del av en rekke kunngjøringer i går, avslørte Netflix at Six Nations: Full Contact kommer tilbake etter årets turnering. Denne andre sesongen kommer tidlig i 2025.

I tillegg kommer Alcaraz, en serie som følger tennisstjernen Carlos Alcaraz i løpet av 2024-sesongen. Dette vil sannsynligvis også debutere i 2025.

I tråd med det spanske temaet vil LaLiga ta fansen med bak kulissene i den spanske Tippeligaen. Ingen detaljert informasjon eller lanseringstidspunkt for dette programmet er bekreftet.

Hvis vi holder oss til fotballtemaet, vil teamet bak David Beckham-dokumentaren være tilbake og produsere en serie som følger livet til den portugisiske fotballmanageren Jose Mourinho. Serien, som går under navnet Mourinho, vil inneholde eksklusive intervjuer med stjernen og hans kolleger, og vil ha premiere i 2025.

I tillegg vil Sprint dykke inn i verden av de raskeste utøverne på planeten, og utforske konkurransen og psyken til de som trener for å bli verdens raskeste person.

Sist, men ikke minst, er en Boston Red Sox dokumentarserie under utvikling, som skal følge Major League Baseball -laget gjennom hele 2024-sesongen. Denne vil ha premiere i 2025.

Netflix lover flere nyheter og oppdateringer neste uke, så kanskje kommer det enda flere sportsdokumentarer snart.