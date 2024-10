Netflix har hentet inn fire stjerner til andre sesong av en av sine kritikerroste serier

HQ

Vi har hørt ulike rykter om den andre sesongen av Beef og hvem Netflix har valgt til å spille de stridende personene denne gangen. Tidligere har ryktene svirret om at Jake Gyllenhaal og Anne Hathaway skulle spille et par som skulle bli satt opp mot et annet par med en tidligere Riverdale-stjerne og en nylig Alien veteran, og selv om en del av det ryktet er usant, er en del av det også sant.

Riverdales Charles Melton og Alien: Romulus' Cailee Spaeny har fått rollene i andre sesong av Beef, der de to skal spille et ungt par som blir vitne til en krangel mellom sjefen og kona hans, noe som fører dem inn i den farlige og forskrudde verdenen til eliten som utgjør en countryklubb eid av en koreansk milliardær.

Når det gjelder det andre paret, har to svært talentfulle og erfarne navn blitt valgt, med Star Wars og Marvels Oscar Isaac sammen med Saltburns Carey Mulligan. Disse rollene er bekreftet av Netflix, som forklarer det oppsummerte plottet ovenfor i ytterligere dybde. Du kan se det nedenfor.

Gleder du deg til andre sesong av Beef?