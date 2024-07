Netflix har hyret skaperen av Toy Story og medregissøren av Shrek til en kommende animasjonsfilm

Netflix har bestemt seg for å benytte seg av noen av de mest berømte og talentfulle personene i animasjonsfilmbransjen for å gi liv til en kommende animasjonsfilm, kjent som Spellbound.

Filmen er regissert av Shreks medregissør Vicky Jenson, produsert av skaperen av Toy Story John Lasseter, har et soundtrack skrevet av Beauty and the Beast og The Little Mermaid komponist Alan Menken, med tekster fra Tangleds Glenn Slater, og har en ganske stablet rollebesetning å starte.

I denne filmen skal en ung prinsesse, spilt av Rachel Zegler, ut på et dristig oppdrag for å redde sin familie og sitt kongerike etter at en merkelig trolldom har forvandlet foreldrene hennes (spilt av Javier Bardem og Nicole Kidman) til monstre. John Lithgow spiller også hovedrollen i denne filmen, sammen med Jenifer Lewis og Nathan Lane.

Spellbound Filmen har premiere på Netflix 22. november, men det har allerede kommet en teaser-trailer, som du kan se i sin helhet nedenfor.