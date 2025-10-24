Netflix har tilsynelatende lagt ned Boss Fight Entertainment

HQ

Boss Fight Entertainment ble grunnlagt i Texas i 2013 og har siden den gang vokst betydelig, og driver nå tre separate studioer. Eller kanskje vi burde si "drives"?

For tre år siden ble de kjøpt opp av Netflix, som ønsket å investere i spill for å inkludere dem i strømmetjenesten sin. Kort tid etter ser det ut til at de har ombestemt seg, for det har kommet rapporter om oppsigelser blant utviklerne deres, ikke minst fra Night School Studio og Spry Fox, og de har lagt ned elitesatsingen Team Blue (ledet av veteraner som tidligere har jobbet med Halo, God of War og Overwatch) helt.

Nå er det dessverre tydelige tegn på at Boss Fight Entertainment også har blitt brått lagt ned - bare tre år etter at det ble kjøpt opp. Dette har blitt notert av årvåkne Resetera-brukere, som peker på flere ansattes LinkedIn-profiler som bekrefter nedleggelsen.

Å bli kjøpt opp ser ut til å ha blitt en dødsdom, og dette er selvfølgelig ikke det eneste studioet som har gått denne veien. Hva synes du om giganter som svømmer i penger og kjøper opp talentfulle utviklere, for så å legge dem ned noen år senere?

En av Boss Fight Entertainments titler var Dungeon Boss Respawned, og deres siste spill var Squid Game Unleashed.