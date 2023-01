Netflix hevder at de «aldri har kansellert et vellykket show»

HQ

De nye co-CEOs av Netflix ser ut til å ha en veldig klar følelse av hva suksess er. I det minste er det hvis du tar hensyn til deres nylige intervju med Bloomberg.

På spørsmål om de tilsynelatende stadig kansellerte showene (hvorav mange aldri engang ser en andre sesong), reiste meddirektør Ted Sarandos seg og uttalte: "Vi har aldri kansellert et vellykket show."

Sarandos fortsatte deretter med å legge til: "Mange av disse showene var velmenende, men snakker med et veldig lite publikum på et veldig stort budsjett. Nøkkelen til det er at du må kunne snakke med et lite publikum på et lite budsjett og et stort publikum til et stort budsjett. Hvis du gjør det bra, kan du gjøre det for alltid.

Selv om det er en rekke prosjekter du kan se hvor denne forståelsen passer til regningen, er det vanskelig å se hvordan dette gjelder noe som 1899, som ble kansellert og bekreftet å ikke få en andre sesong, til tross for at den første sesongen bare kom på Netflix noen uker på forhånd.

Har noen av favorittprogrammene dine blitt kansellert av Netflix?