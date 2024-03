Netflix: Hva du bør se i april 2024

HQ

Forrige måned var en megamåned for Netflix-abonnenter, da strømmetjenesten lanserte en rekke spennende og interessante filmer og TV-serier, men i april er det annerledes. Selv om det er noen få spennende prosjekter å se frem til, er tilbudet betydelig svakere enn vi har sett tidligere. For å se hva denne måneden har å by på, har vi likevel plukket ut de mest spennende nyhetene som er planlagt for denne måneden, og vi har valgt ut de britiske nyhetene.

Together: Treble Winners - 2. april

Manchester City Together er for øyeblikket laget å slå i global fotball, etter at Premier League -klubben fullførte den enormt krevende oppgaven med å erobre the treble i løpet av 2022/23-sesongen. I løpet av én sesong vant Man City Premier League , FA Cup og Champions League, og denne dokumentaren gir oss et innblikk i den sesongen og de prøvelsene og motgangene laget møtte.

Files of the Unexplained - 3. april

Vi mennesker elsker å finne på konspirasjoner om ting vi ikke helt kan forklare med logikk og vitenskap. Denne nye dokumentarserien utforsker noen av de merkeligste og mest uvanlige hendelsene og forsvinningene som menneskeheten noensinne har opplevd.

Ripley - 4. april

Du er sannsynligvis ganske godt kjent med The Talented Mr. Ripley, siden karakteren har vært stjernen i flere filmer og filmatiseringer tidligere, og den mest kjente er nok Matt Damons versjon på 90-tallet. Fleabag Nå gir Andrew Scott sin egen vri på karakteren i denne nye filmatiseringen av historien, som kommer i et svart-hvitt TV-format.

Parasyte: The Grey - 5. april

Yeon Sang-Hos nyeste TV-prosjekt kommer fra skaperen bak Train to Busan, Parasyte: The Grey. Denne skrekkserien er en filmatisering av Hitoshi Iwaakis manga, der menneskene fører krig mot en uidentifisert parasittisk livsform som lever av menneskelige verter og tapper dem for krefter for sine egne uhyggelige og uklare formål.

Scoop - 5. april

I dette dramaet gjenfortelles et av de mest beryktede intervjuene som BBCs Newsnight noensinne har sendt. Scoop ser Gillian Anderson i rollen som nyhetsankeret Emily Maitlis som forbereder og intervjuer prins Andrew (spilt av Rufus Sewell) etter påstander om at den kongelige hadde forbindelser til og var involvert med den beryktede og tiltalte Jeffrey Epstein.

Woody Woodpecker Goes to Camp - 12. april

Den berømte og vanligvis plagsomme Woody Woodpecker er tilbake og ønsker å etablere et nytt hjem på Camp Woo Hoo. Den lokale inspektøren truer imidlertid Woodys planer om å slå rot, noe som utvilsomt vil føre til at de to møtes til alle slags familievennlige sprell og sprø aktiviteter.

Rebel Moon - Part Two: The Scargiver - 19. april

Zack Snyders sci-fi-oppfølger blir Netflix' store nyhet denne måneden, og på The Scargiver får vi se Sofia Boutellas Kora starte sin hevnkampanje mot imperiet. Filmen fortsetter der Child of Fire sluttet, og skuespillerne tar opp igjen rollene sine i flere actionfylte kosmiske eventyr i sakte film, i kreative og levende verdener spredt over hele galaksen.

City Hunter - 25. april

Denne filmatiseringen av en japansk manga handler om en talentfull skytter og kvinnemann som slår seg sammen med søsteren til sin avdøde partner for å etterforske hans unaturlige død. Denne serien tar sikte på å levere et dystert japansk krimdrama, krydret med komiske elementer og massevis av action.

Dead Boy Detectives - 25. april

Den siste i rekken av live action-serier for tenåringer, Dead Boy Detectives, handler om to tenåringsspøkelser som bestemmer seg for å forbli i de levendes rike for å løse forbrytelser og mysterier for sitt overnaturlige klientell. Men når en mektig heksemotstander krysser deres vei, blir ting mye mer komplisert for duoen.