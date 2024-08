Netflix: Hva du bør se i august 2024

HQ

Det er en ny måned, noe som betyr at mange av dere sikkert lurer på hva som kommer til Netflix i løpet av de kommende ukene. La meg skjemme bort litt og bare avsløre at det vil være mye å se frem til i august, enten det er filmer eller TV-serier, som alle finnes i et mangfold av sjangre.

Før vi går i gang med utvelgelsen, er det verdt å være klar over at vi har basert våre valg på Netflix' britiske tilføyelser, noe som betyr at det er best å sjekke lokalt for nøyaktig informasjon.

PSA: Vi kommer til å hoppe over vår ledsagende Disney + -artikkel denne måneden, ettersom det kommer ekstremt lite utenom Young Jedi Adventures i august.

Unstable (sesong 2) - 1. august

Rob Lowe og sønnen John Owen Lowe er tilbake i denne komedieserien om et eksentrisk teknologigeni som har havnet i en depresjonsspiral etter det tragiske tapet av sin kone.

Rebel Moon Part One & Part Two: Director's Cut - 2. august

De utvidede versjonene av Zack Snyders stort sett utskjelte action-sci-fi-filmer debuterer samtidig, med nesten seks timer med Rebel Moon innhold å tygge seg gjennom.

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie - 2. august

Dette animerte eventyret tar oss med tilbake under bølgene for å oppleve historien om hvordan Sandy Cheeks trådte til for å redde Bikini Bottom fra ødeleggelse. Hvordan, spør du? Den ikoniske byen har blitt hentet opp av havet, og nå må Sandy og SvampeBob slå seg sammen for å få den hjem igjen.

The Umbrella Academy (sesong 4) - 8. august

Den siste sesongen av actionserien. The Umbrella Academy får her i oppgave å bringe virkeligheten tilbake til det normale ved endelig å beseire faren sin, om enn uten hjelp av kreftene sine.

Emily in Paris (sesong 4 - del 1) - 15. august

Dramaserien er tilbake igjen, og vi får se Lily Collins' Emily slå seg sammen med Gabriel i et forsøk på å få en Michelin-stjerne til restauranten deres i Paris.

The Union - 16. august

Mark Wahlberg og Halle Berry kolliderer som tidligere ungdomskjærester som blir hemmelige agenter i denne actionfilmen som utforsker den globale spionasjeverdenen med høye innsatser.

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos: The Movie - Del 1 og 2 - 22. august

Den todelte filmen som også fungerer som den femte sesongen av Sailor Moon anime, og det siste kapittelet i Sailor Moon Crystal -fortellingen.

Secret Lives of Orangutans - 22. august

David Attenborough låner ut sin tidløse og ikoniske stemme til denne naturdokumentaren som følger en åtte år gammel orangutang i dens daglige liv i den farlige, men vakre naturen.

Incoming - 23. august

Denne komediefilmen dreier seg om en gruppe førsteårsstudenter på high school som skal delta på sin aller første high school-fest. Forvent mange ville hendelser og grov humor i denne filmen.

Kaos - 29. august

Jeff Goldblum spiller hovedrollen som den konfliktfylte Zevs, som har fått i oppgave å overvåke mennesker, guder og alt derimellom, i denne moderne gjendiktningen av gresk mytologi fra skaperen av The End of the F***ing World.

Terminator Zero - 29. august

Denne anime-filmen er en offisiell del av den bredere Terminator historien og følger en motstandsmann som blir sendt tilbake i tid for å skape en rivaliserende AI for å ta opp kampen mot Skynet og forhindre en ødeleggende fremtid.

The Deliverance - 30. august

Denne skrekkfilmen med Glenn Close og Stranger Things' Caleb McLaughlin i hovedrollene følger en familie som bor på landsbygda i Indiana mens de håndterer en mistenkt portal til helvete som har åpnet seg i hjemmet deres.