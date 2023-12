Netflix: Hva du bør se i desember 2023

HQ

Høytiden nærmer seg med stormskritt, og Netflix har lagt opp til et stort utvalg av originalt innhold som skal engasjere fansen i jule- og nyttårsperioden. Vi har plukket ut de mest spennende nyhetene som kommer på Netflix i desember 2023, med en hel rekke filmer og TV-serier å se frem til.

TV-serier:

The Archies - 7. desember

De ikoniske Archie-tegneseriene som lå til grunn for Riverdale, har fått Bollywood-behandling i denne kommende serien.

Under Pressure: The U.S. Women's World Cup Team - 12. desember

Denne dokumentarfilmen følger det amerikanske damelaget i fotball under det nylig avholdte verdensmesterskapet.

The Crown (sesong 6 - del 2) - 14. desember

Etter seks sesonger avsluttes endelig dramaserien i desember, som tar for seg den siste delen av dronning Elizabeths regjeringstid.

Yu Yu Hakusho - 14. desember

Denne japanske live-action-filmatiseringen ser ut til å gi en unik vri på den ikoniske mangaen og anime-filmen med samme navn.

Ricky Gervais: Armageddon - 25. desember

Den berømte komikeren er tilbake med nok en (utvilsomt) rekordstor standup-spesial.

Pokémon Concierge - 28. desember

The Pokémon Company og Netflix har slått seg sammen for å gi liv til eventyrene til Haru og diverse lommemonstre mens de oppholder seg på et Pokémon Resort.

Berlin - 29. desember

I denne Money Heist prequel-filmen er Pedro Alonso tilbake, og handlingen kretser rundt hans tid i Berlin i hans gullalder.

Filmer:

May December - 1. desember

Natalie Portman og Julianne Moore spiller hovedrollene i dette dramaet om en ung skuespillerinne som reiser til Georgia for å studere livet til en kontroversiell kvinne.

Green Lantern (2011) - 7. desember

Ryan Reynolds spiller DC-helten i denne notorisk dårlige superheltfilmen.

Leave the World Behind - 8. desember

Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke og Myha'la Herrold spiller hovedrollene i denne post-apokalyptiske komedien.

Chicken Run: Dawn of the Nugget - 15. desember

Aardman er tilbake med et helt nytt stop-motion-animasjonsprosjekt som fortsetter historien om den berømte Chicken Run -serien.

American Underdog (2021) - 16. desember

Zachary Levi spiller hovedrollen som den tidligere Hall of Fame-quarterbacken Kurt Warner i denne biografien om NFL-spillerens liv.

Marry Me (2021) - 16. desember

Owen Wilson og Jennifer Lopez spiller sammen i denne romantiske komedien som snart blir alt annet enn en kjærlighetshistorie.

Maestro - 20. desember

Bradley Cooper spiller hovedrollen og regisserer i denne dramatiseringen av komponisten Leonard Bernsteins liv, sammen med Carey Mulligan.

Rebel Moon - Part One: A Child of Fire - 22. desember

I første del av Zack Snyders lovende og actionfylte sci-fi-filmserie, Rebel Moon, spiller Sofia Boutella hovedrollen som en fremmed som forsvarer en fredelig koloni mot en tyrannisk styrke.