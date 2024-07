Netflix: Hva du bør se i juli 2024

HQ

En ny måned betyr en rekke nyankomne filmer på Netflix. I denne delen av sommeren kan vi se frem til noen lovende Originals og en samling ekstra sesonger av allerede elskede serier, i tillegg til en og annen stor tidligere utgivelse som kommer til strømmetjenesten. Med det i bakhodet, her er hva du kan se på Netflix Storbritannia i juli.

Star Trek: Prodigy (sesong 2) - 1. juli

Den animerte barneserien er tilbake for andre gang, og mannskapet på USS Protostar går dristig dit ingen har gått før.

Sprint - 2. juli

Den neste i rekken av sportsdokumentarer på Netflix, Sprint, følger en samling av verdens raskeste idrettsutøvere og dokumenterer deres reise for å nå toppen av sporten.

Beverly Hills Cop: Axel F - 3. juli

Eddie Murphy vender tilbake til en av sine mest ikoniske filmserier noensinne. Beverly Hills Cop: Axel F ser etterforskeren vende tilbake til sine gamle trakter for å avdekke personen som er ansvarlig for truslene mot datterens liv.

The Imaginary - 5. juli

Denne japanske filmen kan se ut som om den er laget av Studio Ghibli, men det er ikke tilfelle. The Imaginary ser en imaginær venn som får i oppgave å finne sin beste venn og skaper før han forsvinner, alt etter at paret er blitt splittet opp.

Smile (2022) - 9. juli

Skrekkfans gleder seg, den foruroligende filmen fra 2022 debuterer på streameren. Smile ser en kvinne hjemsøkt av en grusom enhet etter å ha vært vitne til en uvanlig og forferdelig hendelse.

Receiver - 10. juli

I oppfølgeren til dokumentaren Quarterback følger Receiver opp livet til flere av NFLs beste receivere, deriblant Deebo Samuel, Davante Adams, Amon-Ra St. Brown, Justin Jefferson og George Kittle.

Vikings: Valhalla (sesong 3) - 11. juli

I den siste sesongen av spinoff-serien Vikings ser vi Leif Eriksson, Freydis og Harald som alle ønsker å skrive sine navn inn i vikinghistorien, samtidig som de må forholde seg til slemme normanniske konger og vikingrivaler.

Exploding Kittens - 12. juli

Denne animerte serien er en adaptasjon av det elskede kortspillet. Tom Ellis spiller hovedrollen som Godcat, den kattedyraktige legemliggjøringen av Den allmektige, som fungerer som et midlertidig fengsel for guddommen for å lære ham en lekse.

Ticket to Paradise (2022) - 12. juli

Julia Roberts og George Clooney møtes igjen i denne romantiske komedien fra 2022, som følger et fraskilt par som forelsker seg på nytt under datterens bryllup i Thailand.

LaLiga: All Access - 15. juli

En annen sportsdokumentar, LaLiga: All Access, dykker dypt ned i den øverste spanske fotballdivisjonen og følger mange av de mest populære lagene og spillerne som konkurrerer i turneringen hvert år.

Cobra Kai (sesong 6 - del 1) - 18. juli

Første del i den siste sesongen av actionserien. Cobra Kai's tilbakekomst vil se Miyagi-Do-klanen jobbe hardere enn noensinne for å overvinne de stadig mektigere og farligere Cobra Kai goons ledet av Sensei John Kreese.

Too Hot to Handle (sesong 6) - 19. juli

Enten du elsker eller hater den, så er den vanligvis en av Netflix' største sommerserier. Too Hot to Handle er tilbake med en ny gruppe personer som drar til villaen i håp om å finne kjærligheten, men mer sannsynlig er det at de gir etter for primitive lyster.

The Decameron - 25. juli

Denne historiske komedien tar oss med tilbake til 1300-tallet for å se hvordan en sprø gruppe bønder forsøkte å overleve og overvinne svartedauden, den dødeligste pandemien i historien.

The Dragon Prince (sesong 6) - 26. juli

Neste kapittel i Netflix' animerte serie er nesten her. I denne nest siste utgaven vil gjengen fortsette å forsøke å skape fred i landet.