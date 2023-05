Netflix: Hva du bør se i mai 2023

HQ

Det er en ny måned, noe som betyr at Netflix forbereder seg på å gi ut en hel samling nytt innhold på strømmetjenesten. Med en massiv batch som kommer, her er alle showene og filmene du bør holde øye med i mai.

Men før vi dykker inn, har vi basert våre valg på Netflixs britiske tillegg, så sørg for din lokale tjeneste for nøyaktig informasjon.

TV-serier:

Queen Charlotte: A Bridgerton Story - 4. mai

Den første store spin-offen for Netflixs periodedrama utforsker det tidlige livet og arvefølgehistorien til den unge Queen Charlotte.

HQ

Dronning Kleopatra - 10.

Denne drama-/dokumentarserien dykker ned i historien bak Egypts uten tvil mest berømte hersker, Kleopatra.

Dette er en annonse:

HQ

Dette er en annonse:

Ultraman (sesong 3) - 11.

Den populære anime-serien avsluttes denne måneden med den tredje og siste sesongen av Ultraman.

Black Knight - 12 mai

Denne sci-fi-actionserien, som kommer fra Sør-Korea, foregår i en dystopisk fremtid der verden har blitt herjet av luftforurensning, og lar folk stole på Black Knights for leveringstjenester.

Mulligan - 12 mai

Mulligan utvider Netflix' animerte tilbud og forteller historien om hva som skjer når en fremmed sivilisasjon ødelegger jorden og menneskeheten må starte på nytt fra bunnen av.

XO, Kitty - 18 mai

Denne spin-offen fra To All The Boys-serien, ser Kitty gjenforenes med sin langdistanse kjæreste på samme videregående skole i Seoul som hennes avdøde mor gikk på.

FUBAR - 25 mai

Arnold Schwarzenegger er tilbake til sine actionrøtter i denne serien som dreier seg om en CIA-agent som får i oppgave en siste jobb, bare for å avdekke en sjokkerende familieavsløring.

Filmer:

Freaky (2020) - 4.

Vince Vaughn og Kathyrn Newton spiller hovedrollene i denne skrekkkomedien som ser en avgangselev på videregående skole bytte kropp med en sinnsforvirret seriemorder.

Den subtile kunsten å ikke gi en f * ck - 9 mai

Denne dokumentaren er basert på den bestselgende boken, og utforsker samfunnets besettelse med jakten på lykke.

Ad Astra (2019) - 10.

Brad Pitt spiller hovedrollen i denne sci-fi-filmen om en astronaut som foretar et farlig oppdrag over solsystemet for å avdekke sannheten om sin savnede far.

Moren - 12.

Jennifer Lopez leder denne actionfilmen som ser henne hovedrollen som en tidligere leiemorder som har blitt tauet tilbake til verden hun etterlot seg for å beskytte datteren hun ga opp år tidligere.

HQ

Offer/mistenkt - 23.

Denne forbrytelsen / dokumentaren forteller historien om kvinner som har rapportert seksuelle overgrep og i stedet for å bli beskyttet av rettssystemet, har blitt anklaget for en falsk rapport og deretter arrestert og til og med fengslet.