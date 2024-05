Netflix: Hva du bør se i mai 2024

HQ

Nå som været blir varmere, vil mange av dere sikkert ønske å tilbringe mer tid i solskinnet. Netflix gjør sitt beste for å holde deg klistret til skjermen, og det gjør de med en rekke nye spillefilmer og spennende serier som gjør sin ankomst på strømmetjenesten. Her er noen av dem du kan glede deg til, og her er hva du bør se på Netflix i mai.

The Black Phone (2021) - 3. mai

I denne skrekkfilmen spiller Ethan Hawke en sadistisk kidnapper som kidnapper en 13 år gammel gutt, som må lytte til telefonsamtaler fra tidligere kidnappede ofre gjennom en frakoblet telefon.

Bullet Train (2022) - 3. mai

Brad Pitt leder an i denne actionfilmen der en gjeng leiemordere er fanget på et lyntog i Japan, og alle forsøker å fullføre det samme oppdraget før de andre klarer å høste belønningen.

Unfrosted - 3. mai

Jerry Seinfeld leder an i denne komedien om hvordan Kellogg's skapte det ikoniske Pop Tart, og slo rivaliserende matvareprodusenter på veien.

The Final: Attack on Wembley - 8. mai

Denne dokumentarserien utforsker de vanvittige hendelsene under EM-finalen mellom England og Italia i 2020, der en gjeng hooligans stormet det ikoniske stadionet.

Bodkin - 9. mai

I denne komedieserien reiser en gjeng podkastere til Irland i et forsøk på å løse en uoppklart sak, bare for å oppdage at den ikke ble løst av en svært skummel grunn.

Mother of the Bride - 9. mai

Brooke Shields og Miranda Cosgrove spiller hovedrollene i denne romantiske komedien om en mor som får vite at datteren skal gifte seg med sønnen til mannen som knuste hennes hjerte mange år tidligere.

Blood of Zeus (sesong 2) - 10. mai

Animeserien er tilbake etter en lengre pause. Her vil Heron, sønnen til Zevs, stå overfor konsekvensene av kampen mot Seraphim og hvordan den har påvirket olympierne.

Pokémon Horizons: The Series (Del 2) - 10. mai

I neste kapittel av animeeventyret fortsetter gjengen sin reise gjennom Paldea-regionen.

Bridgerton (Sesong 3: Del 1) - 16. mai

Det enormt populære og lystige periodedramaet vender tilbake til streameren, og bringer med seg flere nye hete og frekke historier for den aristokratiske Bridgerton-familien å møte.

The 8 Show - 17. mai

I dette koreanske dramaet konkurrerer en gruppe deltakere om en del av en pengepremie. Haken er at hver eneste livline de bruker for å nå målet og vinne premien, vil føre til at det trekkes penger fra premiepotten.

Thelma the Unicorn - 17. mai

I denne animasjonsfilmen ser vi en ponni som blir en svært berømt enhjørning, og som møter alle utfordringene og kravene som et liv i rampelyset fører med seg.

Atlas - 24. mai

Jenny from the Block tar til kosmos i dette actioneposet om en soldat som får i oppgave å finne en farlig kunstig intelligens som kan gjøre slutt på menneskeheten slik vi kjenner den.

Jurassic World: Chaos Theory- 24. mai

Oppfølgeren til Camp Cretaceous. I denne animerte serien studerer en ung paleontolog ulike forhistoriske dyr mens han bor i villmarken i California.