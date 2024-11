Netflix: Hva du bør se i november 2024

HQ

Det er en ny måned, og det betyr at vi kan se frem til en hel rekke nyheter på Netflix. I november sparker strømmegiganten i gang høytiden med noen få forskjellige tilbud, i tillegg til å styrke dette med etterlengtede oppfølgersesonger og spennende ekstra originaler. Det er unødvendig å si at det er mye å glede seg over på Netflix denne måneden.

Før vi går inn på de nye tilleggene, en rask ansvarsfraskrivelse: Vi har basert våre valg på en britisk utgivelseskalender, så husk å sjekke lokalt for nøyaktige datoer og informasjon.

Møt meg neste jul - 6. november

I denne romantiske komedien ser vi Christina Milian på jakt etter den perfekte romansen under en tur til Pentatonix Christmas Eve Concert.

Outer Banks: Sesong 4 - Del 2 - 7. november

Andre og siste halvdel av tenåringsdramaserien. Gjengen fortsetter å håndtere ettervirkningene av å ha blitt berømte skattejegere og den stramme økonomiske belastningen som følger med å gjenskape Poguelandia.

Arcane: Sesong 2 - 9. november

Den andre og siste sesongen av det som ofte blir hyllet som tidenes beste videospillfilmatisering. League of Legends -serien vil være tilbake for å utforske de eksplosive historiene som ble avdekket i løpet av den spennende første sesongen, samtidig som den fortsetter å utvikle Champions av Vi, Jinx, Jayce, Viktor, Ekko, Heimerdinger og flere.

Hot Frosty - 13. november

Nok en julefilm. Lacey Chabert spiller Cathy, en enke som klarer å vekke en snømann til live.

Emilia Perez - 13. november

Et flerspråklig krimdrama. Zoe Saldana og Selena Gomez leder an i denne musikalske filmen om en underverdenssjef som ønsker å legge det farlige livet som kriminell bak seg og trekke seg tilbake i trygghet.

Sprint: Sesong 2 - 13. november

Andre sesong av en av Netflix' mange sportsdokumentarserier. Sprint følger livene til noen av de mest talentfulle og lovende idrettsutøverne fra hele verden og følger dem under de olympiske leker i Paris.

Cobra Kai: Sesong 6 - Del 2 - 15. november

Den andre delen av den tredelte siste sesongen. Her må Miyagi-Do-klanen bevise sin styrke og verdi i den globale Sakai Takai-turneringen, der de beste dojoene, inkludert den ukuelige Cobra Kai, er til stede.

Jake Paul vs. Mike Tyson - 16. november

Netflix har testet live-sport ved flere anledninger, og den neste på denne fronten blir en stor boksekamp mellom den tidligere verdensmesteren i tungvekt, Mike Tyson, og influenceren Jake Paul.

Our Oceans - 20. november

Barack Obama låner ut sin karakteristiske stemme til nok en dyptpløyende dokumentarfilm. Denne gangen dykker han ned i havene rundt om i verden og fokuserer på mange av de fantastiske og utrolige skapningene som har sitt hjem her.

The Merry Gentlemen - 20. november

Nok en julefilm. Denne gangen er det Chad Michael Murray som står i sentrum og låner ut sine talenter til en film der han spiller en mannlig eksotisk danser som opptrer i et veldedighetsshow for å redde en liten by.

En mann på innsiden - 21. november

Skaperen av The Good Place og hovedrolleinnehaveren er klare for et gjensyn i denne kommende komedieserien. Serien er basert på den Oscar-nominerte dokumentaren The Mole Agent, og er skapt av Mike Schur. Ted Danson er tilbake i hovedrollen som en pensjonert professor som utforsker privatetterforskning.

Spellbound - 22. november

Netflix' største animasjonsfilmtilbud. Spellbound er en film der Rachel Zegler låner stemmen sin til en prinsesse som må ut på et storslått eventyr for å redde kongeriket sitt og de kongelige foreldrene sine etter at en forbannelse har forvandlet dem til monstre.

The Empress: Sesong 2 - 22. november

Den andre sesongen av det historiske dramaet fokuserer tilbake på livet til Elisabeth, Empress of Austria under hennes styre på 1800-tallet.

Joy - 22. november

Denne biografifilmen tar for seg den aller første IVF-babyen, og hvordan den bemerkelsesverdige Joy forbløffet verden ved å være det første mennesket som ble dyrket frem i et "prøverør".

The Piano Lesson - 22. november

Filmen The Piano Lesson er en filmatisering av et teaterstykke fra 1987, med Samuel L. Jackson og John David Washington i hovedrollene, og handler om arv og ambisjoner, og hvordan alt dette er knyttet til et vakkert arvestykke, et håndlaget piano.

Chef's Table: Sesong 7 - 27. november

Etter den siste sesongen med fokus på Noodles, er Chef's Table tilbake og ser mer bredt på noen av de mest forbløffende og talentfulle navnene i den kulinariske verden.

Vår lille hemmelighet - 27. november

Månedens siste julefilm. Denne gangen er det Lindsay Lohan som leder an i rollen som en kvinne som sammen med sin eks, spilt av Ian Harding, må tilbringe en pinlig jul sammen fordi deres nåværende partnere utrolig nok er søsken. Hva er sjansene!

Galskapen - 28. november

Colman Domingo medvirker i denne Netflix-serien om en ekspert som under et kort opphold i Poconos oppdager et drap og kort tid etter må bevise sin uskyld i en forbrytelse han ikke har begått.

Senna - 29. november

Dette biografiske sportsdramaet tar for seg en av de mest talentfulle, suksessrike og tragiske førerne Formel 1 noen gang har sett. Serien tar for seg livet til Aryton Senna og ser hvordan han utviklet seg fra en ydmyk begynnelse til å bli verdensmester og en av de største førerne verden noen gang har sett.