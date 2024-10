Netflix: Hva du bør se i oktober 2024

HQ

Nå som sommeren er over og vi er godt og vel inne i høsten, er det sikkert mange av dere som er på utkikk etter noe interessant å fylle kveldene med. Netflix har som vanlig mange spennende nyheter planlagt for oktober måned, og vi har plukket ut de beste av dem som det er verdt å holde et øye med. Det bør imidlertid bemerkes at vi har basert valgene våre på Netflix UK-tilleggene, så sørg for å sjekke lokalt for nøyaktig informasjon.

Chef's Table: Noodles - 2. oktober

Den kunstneriske matdokumentarserien er tilbake med en ny sesong som er dedikert til og fokuserer spesielt på nudler. Det høres kanskje litt nisjepreget ut, men du kan forvente en sesong som dykker ned i det asiatiske kjøkken og pastamesterne fra Italia.

Heartstopper: Sesong 3 - 3. oktober

Det er få serier som har like stor oppslutning blant Netflix-publikummet som Heartstopper. Denne sesongen, som kommer tilbake denne måneden, vil Charlie og Nicks forhold bli dypere, og de vil stå overfor sin hittil mest krevende følelsesmessige utfordring.

It's What's Inside - 4. oktober

En skummel film for den uhyggelige sesongen. It's What's Inside er en thrillerkomedie som spiller på skrekk-troper og ser en ung og objektivt attraktiv rollebesetning møte psykologiske redsler når de konfronteres med en uvanlig og mystisk koffert.

Starting 5 - 9. oktober

Selv om man kan argumentere for at Netflix har gått litt over bord i det siste med sine sportsdokumentarer, hindrer ikke dette strømmetjenesten fra å lansere en ny serie som fokuserer på fem av de største navnene i NBA i deres forsøk på å bli mestere i løpet av én sesong.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft - 10. oktober

Netflix fortsetter arbeidet med å tilpasse ulike fremtredende videospillserier til anime og animerte verk denne måneden, ved å gå sammen med Crystal Dynamics for å produsere en serie basert på Tomb Raider selv, Lara Croft. Serien utspiller seg etter hendelsene i den nylige actioneventyrtrilogien, og Hayley Atwell legger stemme til det titulære spillikonet.

Outer Banks: Sesong 4 del 1 - 10. oktober

Nok en tilbakevendende serie denne måneden. I Outer Banks' fjerde sesong vil de unge skuespillerne noen år etter den forrige historien utforske livene sine etter at den berømte gulljakten tok slutt. Dette blir imidlertid bare første halvdel av sesongen, da den andre kommer i november.

Lonely Planet - 11. oktober

Laura Dern og Liam Hemsworth i hovedrollene i et romantisk drama på Netflix. Trenger vi å si mer? Lonely Planet ser Derns romanforfatter dra på forfatterferie i Marokko, hvor hun møter og faller pladask for en ung mann spilt av Hemsworth.

Uprising - 11. oktober

Fra tid til annen produserer Netflix en lokalt rettet serie som tiltrekker seg oppmerksomhet fra seere utenfor hjemregionen. I oktober ser dette ut til å være Uprising, en sørkoreansk actionfilm som følger to barndomsvenner som etter en krig møtes på hver sin side som fiender, noe som fører til en følelsesmessig utfordrende konflikt.

The Lincoln Lawyer: Sesong 3 - 17. oktober

The Lincoln Lawyer er også tilbake denne måneden. Etter en lang ventetid etter hendelsene i sesong 2, åpner Mickey Hallers advokatpraksis dørene igjen, men ikke alt er fryd og gammen, ettersom livets utfordringer og stress stadig innhenter den titulære hovedpersonen.

Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance - 17. oktober

En animert actionserie som ser ut til å dokumentere krigen mellom fraksjonene Principality of Zero og Earth Federation, en krig som involverer ødeleggende mechs som kjemper mot hverandre om dominans. Når det gjelder et veldig grunnleggende og bredt handlingspremiss, er det ikke mye som ikke gjør oss begeistret for det siste animerte Gundam-prosjektet.

Woman of the Hour - 18. oktober

Anna Kendrick er klar med sin regidebut denne måneden når Woman of the Hour kommer. Denne spennende filmen følger en ung kvinne på 70-tallet som etter å ha vunnet en plass i et datingprogram på TV, oppdager at hun er blitt matchet med en seriemorder som er dypt inne i en årelang mordserie.

Time Cut - 30. oktober

Nok et skrekkprosjekt som slippes rett før årets uhyggeligste dag. Time Cut følger en tenåringsjente som reiser tilbake i tid til begynnelsen av 2000-tallet for å forhindre en brutal morder i å drepe søsteren hennes. Men som vi alle vet, åpner det å blande seg inn i tiden et helt annet sett med problemer, noe hun snart vil oppdage selv...

The Diplomat: Sesong 2 - 31. oktober

For å runde av måneden har vi en siste tilbakevendende serie. Keri Russell er tilbake i hovedrollen i denne politiske thrilleren, der hun etter hendelsene i den halsbrekkende første sesongen får i oppgave å sette sammen ødelagte relasjoner samtidig som hun må navigere i nye globale trusler.