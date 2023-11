Netflix: Hva du kan se i november 2023

HQ

November er endelig over oss, og det betyr én ting: høytiden er her. Nå som julen er rett rundt hjørnet, begynner strømmetjenestene å komme med sine festlige tilbud, og i år har Netflix en hel samling å by på. I tillegg kan abonnentene se frem til mange anime-serier, dokumentarer, direktesendt sport og til og med lovende dramaer. Her er hva du bør se på Netflix i november.

Serier

All the Light We Cannot See - 2. november

Dette krigsdramaet følger en blind fransk tenåring, onkelen hennes og en tysk soldat under nazistenes okkupasjon av Frankrike under andre verdenskrig. Med Mark Ruffalo på rollelisten ligger det an til å bli en emosjonell og gripende serie.

Onimusha - 2. november

Denne anime-serien er en filmatisering av Capcoms franchise, og er neste del av strømmetjenestens utvidede utvalg av videospillrelaterte serier.

Blue Eye Samurai - 3. november

Denne anime-serien følger en samurai av blandet rase på jakt etter hevn i Edo-periodens Japan. Serien har en imponerende rollebesetning, inkludert Randall Park, Brenda Song, Maya Erskine, Darren Barnet og George Takei.

Robbie Williams - 8. november

Denne dokumentarserien utforsker livet til den britiske popstjernen og tidligere Take That -medlemmet, og tar for seg hans 30 år lange karriere.

The Netflix Cup - 14. november

Netflix prøver seg på direktesendt sport ved å samle Formel 1-førere og PGA Tour-golfere til et stjernespekket laggolfevent.

Scott Pilgrim Takes Off - 17. november

I denne anime-filmatiseringen av den grafiske romanen gjenopptar skuespillerne fra live-action-filmen rollene sine for å fortelle historien om Scott Pilgrim, Ramona Flowers og de sju onde eksene på nytt.

Squid Game: The Challenge - 22. november

I det største showet Netflix noensinne har laget, konkurrerer hundrevis av deltakere om en pengepremie på 4,56 millioner dollar ved å fullføre en rekke oppgaver basert på suksesserien.

Obliterated - 30. november

Skaperne av Cobra Kai beveger seg bort fra dojoen og over til action med høye innsatser i denne komedieserien der en gjeng elitespesialister får i oppgave å redde verden noen timer etter en heftig bytur i Las Vegas.

Filmer

The Killer - 10. november

Michael Fassbender spiller hovedrollen som en hevngjerrig leiemorder som kjemper mot sin egen tilregnelighet i denne actionfylte filmen som utspiller seg over hele verden.

Best. Christmas. Ever! - 16. november

Heather Graham spiller hovedrollen i denne festlige filmen om en kvinne som forsøker å finne ut sannheten om en annen kvinnes perfekte juleliv. Jason Biggs spiller også hovedrollen i denne julefilmen.

Leo - 21. november

Adam Sandler spiller hovedrollen som en animert, eldre øgle som hjelper ulike barn med å navigere i skolelivet i denne morsomme og sjarmerende familiefilmen.

Family Switch - 30. november

Jennifer Garner og Emma Meyers leder denne familiefilmen om to kvinner som bytter kropp etter et tilfeldig møte med en astrologisk leser.