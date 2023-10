Netflix: Hva du kan se i oktober 2023

HQ

Årets skumleste måned er her, og det betyr utvilsomt at mange av dere er på utkikk etter noe interessant å se for å holde humøret oppe i de stadig kaldere og mørkere kveldene. Selv om det ikke er like mange skremmende nyheter som tidligere, kommer Netflix med en rekke nye, spennende prosjekter til sine abonnenter de neste ukene, og for å sikre at du er kjent med nettopp det, har vi laget denne praktiske artikkelen.

Space Jam: A New Legacy - 1. oktober

LeBron får i oppgave å redde sønnen sin fra en skurkaktig kunstig intelligens i denne stjernespekkede, live-action/animerte oppfølgeren fra 2021.

Reptile - 6. oktober

Benecio Del Toto spiller hovedrollen som den hardbarkede New England-detektiven Tom Nichols, som blir satt på en sak som får ham til å sette spørsmålstegn ved alt han vet om livet.

The Fall of the House of Usher - 12. oktober

Mike Flanagan er tilbake med en ny filmatisering av Edgar Allan Poes verk i denne skrekkserien om en rik familie som havner i rampelyset når arvingene plutselig og sjokkerende dør.

Spider-Man: No Way Home - 15. oktober

Tom Holland slår seg sammen med Tobey Maguire og Andrew Garfield i tredje del av Marvel Cinematic Universe's Spider-Man-trilogi.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix - 19. oktober

Mannen bak Netflix' Castlevania, Adi Shankar, får frie tøyler med Ubisofts immaterielle rettigheter i denne anime-filmatiseringen av Blood Dragon -verdenen.

Creature - 20. oktober

Mary Shelleys berømte Frankenstein-roman får et nytt strøk maling i denne nye tyrkiske filmatiseringen.

Old Dads - 20. oktober

Bill Burr skriver, regisserer og spiller hovedrollen i denne komediefilmen om tre middelaldrende menn som selger firmaet sitt til en millenniumsgenerasjon og finner seg selv på dypt vann i dagens samfunnskultur.

Life on Our Planet - 25. oktober

Morgan Freeman er fortellerstemmen i denne naturdokumentaren som skildrer livet fra for milliarder av år siden og frem til i dag.

Pain Hustlers - 27. oktober

Chris Evans og Emily Blunt spiller hovedrollene i dette kriminaldramaet der en mislykket apoteksjef og en mor som sliter, slår seg sammen for å gjøre et lokalt apotek til sentrum for en kriminell konspirasjon.