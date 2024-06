HQ

Den første teaser-traileren vi fikk for sesong 2 av Arcane så ut til å bekrefte at Singed kommer tilbake ved å skape Warwick, men nå er det på tide å ta en titt på de største stjernene i serien.

Netflix har gitt oss en ny plakat for den andre sesongen av Arcane, og minner oss ikke bare på at historien fortsetter på streamingtjenesten i november, men også at den vil vise hvordan Jinx og Vis urolige forhold vil utvikle seg etter den eksplosive slutten av sesong 1.