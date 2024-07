Netflix' Incoming vil bli den neste Superbad

En av de største forbrytelsene med fremveksten av superhelt- og tegneseriefilmsjangeren var at den i bunn og grunn fungerte som den siste spikeren i komediens kiste. Det fantes massevis av gode komedier før actionkomedier som Marvel ble standarden, og siden den gang er det sjelden å få en ny komediefilm på kino, men heldigvis holder strømmetjenestene sjangeren i live.

Etter A Family Affair i slutten av forrige måned har Netflix allerede lagt frem planene for sin neste store komediefilm, og denne ser ut til å ha nyanser av Superbad. Filmen er kjent som Incoming, og i denne filmen ser vi en gruppe unge førsteårsstudenter på high school som forsøker å skape seg et navn under sin aller første high school-fest. Det sier seg selv at det går vilt for seg.

Incoming kommer på Netflix 23. august 2024, og du kan se traileren for filmen nedenfor.