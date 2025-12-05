Netflix inngår offisiell avtale om å kjøpe Warner Bros. for hele 82,7 milliarder dollar

HQ

Det gikk mange rapporter og rykter om at Netflix var den ledende forhåndsfavoritten til å kjøpe Warner Bros., og de hadde tydeligvis rett.

En pressemelding er sendt ut der Netflix avslører at de har inngått en avtale om å kjøpe Warner Bros. film- og TV-studioer, inkludert HBO og HBO Max, for svimlende 82,7 milliarder dollar.

Denne avtalen gjelder spesifikt for disse delene av den bredere Warner Bros. -virksomheten, ettersom transaksjonen først vil avsluttes etter at Warner Bros. og Discovery Global splittes i separate enheter i 3. kvartal 2026, noe som betyr at du ikke bør forvente å se Discovery produkter og IP som en del av Netflix enorme skattkiste av produkter.

I meldingen heter det at avtalen er låst til 27,75 dollar per WBD-aksje, og at dette utgjør en total verdsettelse som til og med får Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard til å se noe lite ut (med den registrerte verdien på 68,7 milliarder dollar). Det neste store problemet for Netflix blir å få oppkjøpet godkjent av bransjeorganisasjoner rundt om i verden, ettersom det vil være bekymring for at en slik avtale vil føre til monopolisering i underholdningssektoren.

Netflix Co-CEO Ted Sarandos har uttalt "Vårt oppdrag har alltid vært å underholde verden. Ved å kombinere Warner Bros. sitt utrolige bibliotek av serier og filmer - fra tidløse klassikere som Casablanca og Citizen Kane til moderne favoritter som Harry Potter og Friends - med våre kulturdefinerende titler som Stranger Things, KPop Demon Hunters og Squid Game, vil vi være i stand til å gjøre det enda bedre. Sammen kan vi gi publikum mer av det de elsker, og bidra til å definere det neste århundrets historiefortelling."

Det sies at Netflix forventer at Warner Bros. vil fortsette å opprettholde "nåværende virksomhet og bygge videre på sine sterke sider, inkludert kinolanseringer for filmer." Når det er sagt, antyder ordlyden at Netflix snart vil bli forbedret med HBO Max innhold, noe det har til hensikt å tilby ved å optimalisere "sine planer for forbrukere, forbedre visningsalternativene og utvide tilgangen til innhold." Utover dette kan vi forvente en utvidet produksjonskapasitet for Netflix, spesielt i USA, og å "tiltrekke og beholde flere medlemmer, skape mer engasjement og generere økte inntekter og driftsinntekter."

Transaksjonen skal ha blitt godkjent av styrene i begge selskapene, og forventes å bli gjennomført i løpet av 12-18 måneder. Hvordan dette vil påvirke de stadig økende kostnadene for et Netflix -abonnement, er et mareritt som vi alle nå må lide under ...