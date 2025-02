Netflix investerer i en ny Dungeons & Dragons-serie

HQ

Mer Dungeons & Dragons er på vei! Til tross for den lunkne suksessen til Honor Among Thieves, har Netflix bestemt seg for å investere i en helt ny adaptasjon basert på det klassiske bordrollespillet. Serien, som foreløpig har fått tittelen The Forgotten Realms, produseres av Shawn Levy og er angivelig ikke knyttet til filmen eller den tidligere planlagte TV-serien fra Paramount, som aldri ble realisert.

I stedet tar dette prosjektet sikte på å være noe helt nytt og originalt, i håp om å appellere til både mangeårige fans og nykommere til franchisen. Ingen utgivelsesdato er kunngjort ennå, og det vil sannsynligvis ta en stund før vi ser resultatene av dette arbeidet. Men med litt flaks vil serien fange den samme lekne tonen som gjorde filmen til en fanfavoritt.

Gleder du deg til en ny Dungeons & Dragons-serie?