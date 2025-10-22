Netflix jobber angivelig med en The Phantom-serie

HQ

Selv om han kanskje har mistet noe av sin appell de siste årene, var Fantomet tidligere en utrolig populær tegneseriehelt. Han ble skapt av Lee Falk i 1936 og bor i Afrika, i det fiktive landet Bengali. "Vårt" Fantomet var faktisk nummer 21 i en lang rekke av Phantoms, og det var bygget opp en hel mytologi rundt ham, med familie, kjæledyr, venner, favorittdrinker og ordtak.

Sistnevnte inkluderer ting som "Han har styrke som ti tigre", "Den som ser Fantomets ansikt, dør en forferdelig død", og "Det er netter da Fantomet går rundt i gatene som en vanlig mann", noe som gir et lite innblikk i hva slags helt dette er.

I 1996 ble det utgitt en Phantom -film med Billy Zane i hovedrollen, men den ble ikke særlig vellykket og floppet på kino. I 2009 ble det gjort et forsøk med en serie som også underpresterte, og siden har det egentlig ikke skjedd noe mer med figuren, som imidlertid lever videre i tegneserienes verden.

Men nå melder filminsideren MyTimeToShineHello (takk, GeekTyrant) om et spennende rykte om at Netflix er i gang med å lage sin egen Phantom -serie. Det er ikke flere detaljer, men det virker som om det blir live-action i stedet for animert.

Hva er ditt forhold til Fantomet?