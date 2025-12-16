Netflix kansellerer Boots etter én sesong

HQ

Netflix har kansellert den skeive dramaserien Boots etter bare én sesong. Serien debuterte den 9. oktober, og selv om vi ikke vet hvor mange sesonger den opprinnelig kunne ha gått i, vil den ikke utvikle historien om Cameron Cope og de andre marine-rekruttene med det første.

Serien var basert på Greg Cope Whites The Pink Marine, og Miles Heizer spilte Cameron Cope, en skapkledd tenåring på 90-tallet som verver seg til det amerikanske marinekorpset. Han får selskap av sin beste venn Ray, spilt av Liam Oh, og de to møter og knytter bånd med andre rekrutter gjennom prøvelsene i rekruttleiren.

I følge Variety er det ikke gitt noen offisiell grunn til at serien er kansellert, men ettersom vi vet at Netflix er opptatt av seertall, er det mulig at Boots rett og slett ikke nådde opp.