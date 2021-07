Netflix kansellerer Cursed etter bare én sesong

I fjor sommer slapp Netflix første sesong av deres tolkning av legenden om kong Arthur, en serie med Katherine Langford i hovedrollen, nemlig Cursed. Det viser seg at seriens skjebne også var forbannet, da den nå har blitt kansellert etter bare én sesong.

Som rapportert av The Hollywood Reporter vil ikke serien komme med en andre sesong, og kommer ikke til å fortsette sin tolkning av den grafiske romanen som ser Langfords karakter forvandle seg til den mytiske Lado of the Lake.

Mens serien fikk lunken mottakelse til å begynne med er det likevel synd at vi ikke får se IP-en utforskes ytterligere.